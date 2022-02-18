Ситуація у Рівненській області дозволяє розглянути питання щодо скасування червоної зони карантину. Про це під час брифінгу 18 лютого розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування червоного рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у червоному рівні епіднебезпеки стабілізувала епідемічну ситуацію,

– заявив Ляшко.

Окрім цього, ситуація у Закарпатській та Івано-Франківській областях дозволяють скасувати там червоний рівень.

Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників які дозволять скасувати червоний рівень,

– додав міністр.

Яка ситуація в регіонах України

Джерело: МОЗ

Наразі в червоній зоні перебувають:

Закарпатська область; Івано-Франківська область; Луганська область; Рівненська область; Хмельницька область.

У Полтавській та Чернівецькій областях найлегша ситуація – вони перебувають у жовтій зоні карантину. Натомість в інших регіонах встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки.

Завантаженість лікарень

За словами Ляшка, нині в закладах охорони здоров'я лікуються 26 052 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою.

Загалом в закладах охорони здоров'я виділено 72 887 ліжок для лікування COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем знижується та становить 37,8%. Тим часом кисневої терапії потребують 28,3%.



Епідситуація в Україні 18 лютого / Графіка МОЗ