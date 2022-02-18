До лікарень госпіталізували 3 323 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 282 пацієнти померли. Натомість одужали 29 254 інфікованих.
Днем раніше Нові дані про "сина" Омікрона, захист від нових штамів: новини про коронавірус 17 лютого
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 4 538;
- Вінницька область – 687;
- Волинська область – 1 118;
- Дніпропетровська область – 2 712;
- Донецька область – 1 833;
- Житомирська область – 1 706;
- Закарпатська область – 446;
- Запорізька область – 1 405;
- Івано-Франківська область – 536;
- Київська область – 1 316;
- Кіровоградська область – 461;
- Луганська область – 748;
- Львівська область – 1 490;
- Миколаївська область – 1 235;
- Одеська область – 3 587;
- Полтавська область – 1 668;
- Рівненська область – 824;
- Сумська область – 1 118;
- Тернопільська область – 608;
- Харківська область – 1 800;
- Херсонська область – 980;
- Хмельницька область – 1 354;
- Черкаська область – 1 273;
- Чернівецька область – 381;
- Чернігівська область – 1114.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування населення
Вчора в Україні провели 116 625 тестів на коронавірус, зокрема: 52 932 методом ПЛР та 5 424 методом ІФА. Також було проведено 58 269 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
Загальна статистика захворюваності в країні
Станом на 18 лютого в Україні зареєстровано 4 672 198 хворих на коронавірус. 3 896 009 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, вона забрала життя 104 106 українців.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу