Он заявил, что основной целью является вакцинация украинцев против COVID-19. Об этом министр сообщил во время брифинга с журналистами.

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К концу лета – 10 миллионов доз

Он отметил, что министерство здравоохранения до конца лета 2021 года должно сделать 10 миллионов доз прививок. В то же время до конца июня, как отметил Ляшко, в государстве будет почти 4 миллиона доз вакцин.

По словам главы Минздрава, второй его задачей является "стабилизация ситуации, чтобы не шатало". Ведь Украина зашла во второй год программы медицинских гарантий. В частности необходимо:

выровнять тарифы;

понять, кто, где и что "проседает";

убрать дисбаланс по зарплате;

увеличить заработную плату медработникам.

Я не популист. Я понимаю, как формируется государственный бюджет. Если я буду просить 300 миллионов гривен, то понимаю, что их негде взять. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий,

– заметил Ляшко.

Министр также отметил, что он является олицетворением того, как от главного специалиста министерства можно вырасти до его главы.

"В моей команде появятся люди, которые пришли главными специалистами и станут заместителями министра. Это вдохновляет как главных специалистов, так и директоров директоратов. Люди, которые работают в министерстве, видят это и сделают все возможное, чтобы этот кейс стал успешным", – добавил он.

Кстати! Ляшко заявил, что оставляет на своих должностях троих заместителей, которые работали при экс-министре здравоохранения Максиме Степанове: Ирину Садовьяк, Ирину Микитчак и Ярослава Кучера.