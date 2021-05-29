В то же время министр здравоохранения уволил Светлану Шаталову и Игоря Иващенко. Последний занимал должность заместителя по вопросам европейской интеграции.

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Виктор Ляшко объяснил, что принял соответствующие решения, потому что намерен сохранить институциональную память и не хочет прерывать полностью процесс работы.

По его словам, у каждого из трех заместителей есть 100 дней, чтобы "выполнить свои индикаторы эффективности". Однако сами индикаторы пока не раскрывает и обещает их представить позже.

Кого Ляшко видит заместителем

Министр также представил на утверждение правительства кандидатуры еще двух заместителей, а именно:

Действующего исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Игоря Кузина, которого назвал "квалифицированным специалистом".

Петра Емца, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Имя еще одного кандидата заместителя Виктор Ляшко пока не разглашает. Ему в подчинение останется вопрос фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

Напомним. Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения 20 мая. На этом посту он сменил Максима Степанова, которого уволили за два дня до того.