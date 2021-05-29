Водночас міністр охорони здоров'я звільнив Світлану Шаталову та Ігоря Іващенка. Останній обіймав посаду заступнику з питань європейської інтеграції.

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Віктор Ляшко пояснив, що ухвалив відповідні рішення, бо має намір зберегти інституційну пам’ять та не хоче переривати повністю процес роботи.

За його словами, у кожного з трьох заступників є 100 днів, щоб "виконати свої індикатори ефективності". Однак самі індикатори наразі не розкриває й обіцяє їх презентувати згодом.

Кого Ляшко бачить заступником

Міністр також подав на затвердження уряду кандидатури ще двох заступників, а саме:

Чинного виконувача обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна, якого назвав "кваліфікованим спеціалістом".

Петра Ємця, що раніше був заступником глави департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Ім'я ще одного кандидата заступника Віктор Ляшко наразі не розголошує. Йому в підпорядкування залишиться питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Нагадаємо. Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я 20 травня. На цьому посту він замінив Максима Степанова, якого звільнили за два дні до того.