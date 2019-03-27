Ляшко является своим кандидатом для центральной Украины, – Владимир Фесенко

Согласно данным последнего социологического опроса, электорат Центральной Украины поддержит на президентских выборах лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Вместе с тем, кандидат продолжает активно наращивать популярность в западных, северных и восточных областях страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводилось с 5 по 14 марта экспертами Киевского международного института социологии, Социологической группы "Рейтинг" и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Эксперты пришли к выводу, что наибольшей электоральной поддержкой Олег Ляшко пользуется в городах и селах центральной части страны. По факту, центральный регион будет массово голосовать именно за Ляшко. Вместе с тем, социологи отмечают серьезные позиции лидера Радикальной партии на западе и севере Украины.

По мнению руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, данные опроса не вызывают сомнений.

"Центральный регион всегда был базовым для Олега Ляшко. Лидера Радикальной партии поддерживают в первую очередь жители сельской местности, которые наиболее болезненно реагируют на социальную проблематику. Поэтому, в центре Украины у Ляшко, на мой взгляд, будут высокие результаты", – считает Фесенко.

Политолог считает, что больше всего на популярность Ляшко влияет его открытость перед людьми.

"Если говорить о центральной Украине, в регионе Ляшко свой. Его родной регион – Черниговщина. Он говорит с людьми доступным и понятным языком. И это – главный фактор. К тому же, Ляшко поднимает проблемы, которые больше всего волнуют жителей этих регионов. Он помогает решать то, что болит у людей. Поэтому, вполне закономерно, люди его поддерживают", – резюмировал Владимир Фесенко.

5 марта 2019 года лидер Радикальной партии и руководство Федерации работодателей Украины подписали меморандум о совместных действиях по возрождению промышленно-индустриального сектора экономики страны. Это событие эксперты назвали демонстрацией растущего электорального доверия к Олегу Ляшко в промышленных регионах востока Украины.