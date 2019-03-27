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      Ляшко є своїм кандидатом для центральної України, – Володимир Фесенко

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      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / facebook.com

      Згідно з даними останнього соціологічного опитування, електорат центральної України підтримає на президентських виборах лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

      Разом з тим, кандидат продовжує активно нарощувати популярність в західних, північних і східних областях країни.

      Про це свідчать результати дослідження, яке проводилося з 5 по 14 березня експертами Київського міжнародного інституту соціології, Соціологічної групи "Рейтинг" та Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

      Експерти прийшли до висновку, що найбільшою електоральною підтримкою Олег Ляшко користується в містах та селах центральної частини країни. За фактом, центральний регіон буде масово голосувати саме за Ляшко. Разом з тим, соціологи відзначають серйозні позиції лідера Радикальної партії на заході і півночі України.

      На думку керівника Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, дані опитування не викликають сумнівів.

      "Центральний регіон завжди був базовим для Олега Ляшка. Лідера Радикальної партії підтримують в першу чергу жителі сільської місцевості, які найбільш болісно реагують на соціальну проблематику. Тому, в центрі України у Ляшка, на мій погляд, будуть найвищі результати", – вважає Фесенко.

      Політолог вважає, що більш за все на популярність Ляшка впливає його відкритість перед людьми.

      "Якщо говорити про центральну Україну, в цьому регіоні Ляшко свій. Його рідний регіон – Чернігівщина. Він говорить з людьми доступною і зрозумілою мовою. І це – головний фактор. До того ж, Ляшко піднімає проблеми, які найбільше хвилюють жителів цих регіонів. Він допомагає вирішувати те, що болить у людей. Тому, цілком закономірно, люди його підтримують", – резюмував Володимир Фесенко.

      5 березня 2019 року лідер Радикальної партії і керівництво Федерації роботодавців України підписали меморандум про спільні дії по відродженню промислово-індустріального сектора економіки країни. Цю подію експерти назвали демонстрацією зростаючої електоральної довіри до Олега Ляшка в промислових регіонах сходу України.

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      Теги: Новини політики Олег Ляшко Радикальна партія
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