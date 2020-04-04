11:05
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италию

      - Читати новину українською
      Украинские медики отправились в Италию / Getty Images

      20 украинских медиков отправились в Италию для помощи с борьбой против коронавирусной инфекции. Врачи уехали на 14 дней.

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что врачи едут не только на помощь, но и для того, чтобы перенять опыт лечения коронавирусной инфекции.

      Обратите внимание Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболевания

      По словам врача, после возвращения медиков в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране:

      • Если эпидемическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к медицинской помощи, то медицинский персонал из Италии отправят на обсервацию.
      • В противном случае бригада медиков отправится на передовую для борьбы с болезнью.

      Обсервация будет осуществляться в учреждении здравоохранения. Сегодня это уже происходит в некоторых больницах Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, где оказывают помощь больным коронавирусом,
      – пояснил Ляшко.

      Виктор Ляшко добавил, что медицинские учреждения обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

      Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.

      Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.

      Что известно о коронавирусе в Италии?
      Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. От начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек.

      В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:17 В Украине 1 096 случаев коронавируса: статистика по областям
      Лікування 3586
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3099
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 17722
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3359
      сегодня , 08:10 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Новини економіки 6474
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 38148
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 24643
      сегодня , 08:51 Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в США
      Новини світу 2772
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      3 апреля , 23:31 Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке
      Олена Трибушна
      3 апреля , 23:00 Гуманитарная помощь по-русски: как Кремль зарабатывает на коронавирусе
      Іван Яковина
      Залиште відгук