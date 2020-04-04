Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италию

20 украинских медиков отправились в Италию для помощи с борьбой против коронавирусной инфекции. Врачи уехали на 14 дней.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что врачи едут не только на помощь, но и для того, чтобы перенять опыт лечения коронавирусной инфекции.

Обратите внимание Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболевания

По словам врача, после возвращения медиков в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране:

Если эпидемическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к медицинской помощи, то медицинский персонал из Италии отправят на обсервацию.

В противном случае бригада медиков отправится на передовую для борьбы с болезнью.

Обсервация будет осуществляться в учреждении здравоохранения. Сегодня это уже происходит в некоторых больницах Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, где оказывают помощь больным коронавирусом,

– пояснил Ляшко.

Виктор Ляшко добавил, что медицинские учреждения обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.



Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.

Что известно о коронавирусе в Италии?

Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. От начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек.



В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.