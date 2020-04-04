Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италию
20 украинских медиков отправились в Италию для помощи с борьбой против коронавирусной инфекции. Врачи уехали на 14 дней.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что врачи едут не только на помощь, но и для того, чтобы перенять опыт лечения коронавирусной инфекции.
Обратите внимание Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболевания
По словам врача, после возвращения медиков в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране:
- Если эпидемическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к медицинской помощи, то медицинский персонал из Италии отправят на обсервацию.
- В противном случае бригада медиков отправится на передовую для борьбы с болезнью.
Обсервация будет осуществляться в учреждении здравоохранения. Сегодня это уже происходит в некоторых больницах Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, где оказывают помощь больным коронавирусом,
– пояснил Ляшко.
Виктор Ляшко добавил, что медицинские учреждения обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.
Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.
Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.
Что известно о коронавирусе в Италии?
Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. От начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек.
В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.
Читайте также
-
Что могут не оплачивать украинцы в течение карантинасегодня , 07:00
-
Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассесегодня , 06:40
-
Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?сегодня , 08:40
-
Карантин в Украине в стиле азиатских тигров: какую модель предлагает бизнессегодня , 08:01
-
Из-за коронавируса: в Перу мужчинам и женщинам запретили появляться на улице в один деньсегодня , 06:20
-
Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс долларасегодня , 07:41