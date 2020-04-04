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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ляшко розповів про бригаду лікарів, яка вирушить на допомогу в Італію

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      Українські медики вирушили в Італію / Getty Images

      20 українських медиків вирушили до Італії для допомоги з боротьбою проти коронавірусної інфекції. Лікарі поїхали на 14 днів.

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу наголосив, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

      Зверніть увагу Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання

      За словами лікаря, після повернення медиків до України все буде залежати від епідемічної ситуації в країні:

      • Якщо епедемічна ситуація буде стабільна і не буде крайня необхідність залучати фахівців до медичної допомоги, то медичний персонал з Італії відправлять на обсервацію.
      • В іншому випадку бригада медиків відправиться на передову для боротьби з хворобою.

      Обсервація буде здійснюватися в закладі охорони здоров'я. Сьогодні це вже відбувається в деяких лікарнях України, коли медичні працівники проживають у тих закладах, де надають допомогу хворим на коронавірус,
      – пояснив Ляшко.

      Віктор Ляшко додав, що медичні заклади обезпечені місцями для відпочинку та гарячим харчуванням.

      Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу для Італії. Серед іншого він передбачає, що бригада українських медиків вирушить туди для участі у боротьбі з коронавірусом.

      Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії.

      Що відомо про коронавірус в Італії? Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 120 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 14 681 людина.

      В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ. 

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
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