Ляшко рекомендует запретить работу всех рынков по Украине
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендует местным властям запретить работу всех рынков по Украине, во избежание распространения коронавируса.
Відповідну постанову щодо протидії поширення COVID-19 у місцях торгівлі Ляшко підписав у четвер, 16 квітня. Ця постанова не забороняє роботу ринків, а лише рекомендує зробити це владі на місцях.
Важливо В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії пошенню коронавірусу в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків – продовольчих, непродовольчих і змішаних,
– йдеться у постанові.
Постанова Ляшка з рекомендацією закрити усі ринки
Чому і коли ринкам дозволяли працювати?
Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантині обмеження.
Умови, за якими могли працювати ринки:
- зареєстрований оператор харчових продуктів;
- маски та рукавиці – для покупців і продавців;
- відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
- один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
- 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.
Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".
ЦІкаво Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
Де ринки працюватимуть?
У Львові ринки працюватимуть до 16 години суботи, 18 квітня. Мер міста Андрій Садовий додав, що згідно з рекомендаціями Ляшка, ринки закриють вже після обіду в суботу і до кінця карантину.
"Провів розмови на цю тему з прем'єром Шмигалем і Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників. На львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах", – пояснив Садовий.
Читайте также
-
Куча овощей гниет, а сбыта нет: крупнейший оптовый рынок Херсонщины закрыли – видеосегодня , 14:04
-
Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – списоксегодня , 14:04
-
По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: деталисегодня , 16:49
-
Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполесегодня , 17:08
-
На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видеосегодня , 16:51
-
Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: деталисегодня , 17:34