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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Ляшко рекомендует запретить работу всех рынков по Украине

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      Ринки в Україні рекомендують закрити на час карантину / Ілюстративне фото

      Главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендует местным властям запретить работу всех рынков по Украине, во избежание распространения коронавируса.

      Відповідну постанову щодо протидії поширення COVID-19 у місцях торгівлі Ляшко підписав у четвер, 16 квітня. Ця постанова не забороняє роботу ринків, а лише рекомендує зробити це владі на місцях.

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      Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії пошенню коронавірусу в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків – продовольчих, непродовольчих і змішаних,
      – йдеться у постанові.


      Постанова Ляшка з рекомендацією закрити усі ринки

      Чому і коли ринкам дозволяли працювати?

      Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантині обмеження.

      Умови, за якими могли працювати ринки:

      • зареєстрований оператор харчових продуктів;
      • маски та рукавиці – для покупців і продавців;
      • відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
      • один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
      • 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

      Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".

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      Де ринки працюватимуть?

      У Львові ринки працюватимуть до 16 години суботи, 18 квітня. Мер міста Андрій Садовий додав, що згідно з рекомендаціями Ляшка, ринки закриють вже після обіду в суботу і до кінця карантину.

      "Провів розмови на цю тему з прем'єром Шмигалем і Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників. На львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах", – пояснив Садовий.


      Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Торговля Новости Львова Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020
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