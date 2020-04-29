Ляшко с группой мужчин "замуровали" ресторан Тищенко: фото, видео

Бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр", принадлежащий "слуге народа" Николаю Тищенко. Политик вместе с группой людей заложили вход в здание пеноблоками и залили строительной пеной.

Видео с соответствующей акцией протеста Олег Ляшко выложил на своей фейсбук-странице, а также прокомментировал, что карантин должен быть для всех.

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В частности, на видео, которое выложил Ляшко, группа парней замуровала вход в здание скандального ресторана "Велюр". Также на импровизированной "стене" и на окнах помещения появились надписи "карантин один для всех", "Зе карантин".

Экс-нардеп подчеркнул, что миллионы людей из-за карантина потеряли работу, между тем "слуги народа" ходят в дорогие рестораны

"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и прокормить семью, а эти сволочи, которые называют себя "слугами", жируют, потому что считают украинцев "лохами". Они (нардепы – 24 канал) думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что у людей нет денег. Зато они пооткрывали себе гламурные дорогие рестораны, и жируют", – подчеркнул Ляшко.

Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители. По словам журналистки 24 канала, вероятнее всего, участники акции протеста должны заплатить штраф за порчу имущества.

Надписи на здании ресторана "Велюр" / Фото 24 канал (Анна Брыкова)

Что известно о скандале с рестораном "Велюр" Тищенко:

Журналисты Bihus.info опубликовали расследование, где показали, как несмотря на карантин в ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги Народа" Николая Тищенко приходят VIP-гости.

Среди посетителей зафиксировали народного депутата Антона Яценко, депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова — последний встречался в ресторане с Виталием Кисилем из компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. Также в заведение приезжал помощник депутата от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев (его видели в течение трех дней), который, в частности, является еще главой федерации шахмат Киева.

Полиция проверила информацию о том, что ресторан "Велюр" принимает посетителей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители прибыли в заведение "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.

Сам Тищенко отметил, что "Велюр" работает как своеобразный штаб, и там он проводит единичные личные встречи. Впоследствии нардеп поменял свою позицию относительно карантина и выступил за открытие рынков, небольших кафе, кондитерских и ресторанов. Он отметил, что правила должны быть одни для всех, в то же время необходим и контроль власти. На этом фоне он в инстаграме обратился к премьеру Денису Шмыгалю.

Смотрите видео расследования "Наши деньги" от Bihus.info о ресторане Тищенко: