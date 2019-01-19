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      Ляшко вместе со своей командой нырнул в прорубь

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      Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку
      Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку / Фото з відкритих джерел

      В праздник Крещения Олег Ляшко нырнул со своей командой в прорубь с комментарием – "Дядька Черномор и 33 богатыря".

      об этом сообщает сайт «Информатор»т "Інформатор".

      "Смотрите, какая шикарная погода! Господь помогает!" – именно такие слова прозвучали от лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который, как и все христиане, верит, что если на Иордана окунуться в воду – весь год будет без болезней.

      За своим лидером, не колеблясь, к проруби пошли депутаты Радикальной партии.

      "Я – Дядька Чорномир, а вы - мои 33 богатыря", – добавил Ляшко.

      Политик перед самым нырянием в прорубь дал наставления своей команде о поведении на воде.

      "Аккуратно ныряйте! И давайте посчитаем, сколько вас здесь есть. Чтобы все потом вышли", – пошутил лидер РПЛ.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      Олег Ляшко трижды перекрестился перед нырянием и попросил у Господа здоровья для себя, своей семьи и всех украинцев.

      "Кто сегодня ныряет - потом не болеет. И так должна делать каждая украинская семья, потому что никто не должен болеть: ни дети, ни люди старшего возраста. Здоровье должно быть у каждого, потому что это – самое ценное. И в сегодняшний день, на Крещение, Господь всех защищает", – отметил народный депутат.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      Политик верит и в то, что на Крещение можно смыть все грехи.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      "Дай Бог, чтобы и всю эту грязь, которая есть в Украине - грязь бедности, зависимости, рабства, безработицы мы смыли. Чтобы у людей была работа, зарплата и благосостояние. Пусть Господь поможет всей нашей стране", – подчеркнул политик.

      После ныряния Олег Ляшко выстроил свою команду для того, чтобы сделать историческое фото.

      Напомним, что согласно аналитического отчета КИУ Олег Ляшко признан самым эффективным депутатом из числа тех, кто намерен принять участие в выборах Президента.

      Теги: Новогодние праздники Олег Ляшко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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