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      Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку

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      Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку
      Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку / Фото з відкритих джерел

      У свято Водохреща Олег Ляшко пірнув зі своєю командою в ополонку з коментарем – "Дядько Чорномир і 33 богатиря!".

      Про це повідомляє сайт "Інформатор".

      "Дивіться, яка шикарна погода! Нам Господь допомагає!" – саме такі слова прозвучали від лідера Радикальної партії Олегя Ляшка, який як і всі християни, вірить, якщо на Йордан зануритися у воду – весь рік буде без хвороб.

      За своїм лідером, не вагаючись, до ополонки пішли депутати Радикальної партії.

      "Я – Дядько Чорномир, а ви – мої 33 богатиря!" – додав Ляшко.

      Політик перед самим пірнанням в ополонку дав настанови своїй команді щодо поведінки на воді.

      "Акуратно пірнайте! І давайте порахуємо, скільки вас тут є. Щоб всі потім вийшли", – пожартував лідер РПЛ.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      Олег Ляшко тричі перехрестився перед пірнанням і попросив у Господа здоров’я для себе, своєї родини та всіх українців.

      "Хто сьогодні пірнає – потім не хворіє. І так має робити кожна українська сім’я, бо ніхто не повинен хворіти: ні діти, ні люди старшого віку. Здоров’я повинно бути у кожного, бо це – найцінніше. І в сьогоднішній день, на Водохреща, Господь всіх захищає", – наголосив народний депутат.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      Політик вірить і в те, що на Водохреща можна змити всі гріхи.

      Ляшко стрибнув в ополонку

      "Дай Бог, щоб і весь цей бруд, який є в Україні – бруд бідності, залежності, рабства, безробіття ми змили. Щоб у людей була робота, зарплата і добробут. Нехай Господь допоможе всій нашій країні!" – підкреслив політик.

      Після пірнання Олег Ляшко вишикував свою команду задля того, щоб зробити історичне фото.

      Нагадаємо, що згідно аналітичного звіту КВУ Олега Ляшка визнано найефективнішим депутатом з поміж тих, хто має намір взяти участь у виборах Президента.

      Теги: Новини політики Новини України Новорічні свята Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
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