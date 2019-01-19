Ляшко разом зі своєю командою пірнув в ополонку

У свято Водохреща Олег Ляшко пірнув зі своєю командою в ополонку з коментарем – "Дядько Чорномир і 33 богатиря!".

Про це повідомляє сайт "Інформатор".

"Дивіться, яка шикарна погода! Нам Господь допомагає!" – саме такі слова прозвучали від лідера Радикальної партії Олегя Ляшка, який як і всі християни, вірить, якщо на Йордан зануритися у воду – весь рік буде без хвороб.

За своїм лідером, не вагаючись, до ополонки пішли депутати Радикальної партії.

"Я – Дядько Чорномир, а ви – мої 33 богатиря!" – додав Ляшко.

Політик перед самим пірнанням в ополонку дав настанови своїй команді щодо поведінки на воді.

"Акуратно пірнайте! І давайте порахуємо, скільки вас тут є. Щоб всі потім вийшли", – пожартував лідер РПЛ.

Олег Ляшко тричі перехрестився перед пірнанням і попросив у Господа здоров’я для себе, своєї родини та всіх українців.

"Хто сьогодні пірнає – потім не хворіє. І так має робити кожна українська сім’я, бо ніхто не повинен хворіти: ні діти, ні люди старшого віку. Здоров’я повинно бути у кожного, бо це – найцінніше. І в сьогоднішній день, на Водохреща, Господь всіх захищає", – наголосив народний депутат.

Політик вірить і в те, що на Водохреща можна змити всі гріхи.

"Дай Бог, щоб і весь цей бруд, який є в Україні – бруд бідності, залежності, рабства, безробіття ми змили. Щоб у людей була робота, зарплата і добробут. Нехай Господь допоможе всій нашій країні!" – підкреслив політик.

Після пірнання Олег Ляшко вишикував свою команду задля того, щоб зробити історичне фото.

Нагадаємо, що згідно аналітичного звіту КВУ Олега Ляшка визнано найефективнішим депутатом з поміж тих, хто має намір взяти участь у виборах Президента.