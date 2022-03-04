Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Подоляк сделал во время пресс-конференции во Львовской ОВА. Туда он прибыл 4 марта.

Заметьте Чеченцы контролируют ядерные объекты, – Арахамия

Они ведут сегодня войну немного, мягко говоря, нарушая правила ведения войны. Они атакуют уже гражданское население. Они разрушают гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, целью России является создать панические настроения. Страна-оккупант добивается, чтобы испуганные люди давили на президента и власть, чтобы подписали соглашения с Россией.

Подоляк подчеркнул: западные партнеры еще не до конца понимают, что это теоретическая угроза миру.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!