Видео призывает каждого из нас в сегодняшней ситуации прекратить ссоры и оскорбления. Сейчас очень важно любить друг друга, ведь враг у нас один – и это Россия.

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В это непростое время важно любить друг друга

В социальном ролике, снятом командой GOODMEDIA, показывают ссору супругов. За ней наблюдает украинский военный, едущий в машине впереди. В том же грузовике с надписью "Люди".

Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что в блокноте наш герой поначалу рисовал портрет своей возлюбленной. Но ссора пары в автомобиле заставила его пролистать страницу и написать букву "Б". Ее он приложил к слову "люди" так, чтобы оно превратилось в призыв "люби"!

Смотрите ролик, призывающий каждого из нас любить:

В Министерстве культуры ранее рассказали, что ролик "Люби" направлен на укрепление национального единства и консолидации украинского общества. И хотя его сняли несколько лет назад, он не теряет своей актуальности и сейчас.

Поэтому отбросьте ссоры и скажите своим родным и близким, насколько вы их любите. Помните, что нет удобного мгновения для этого. Ведь единственный подходящий момент – сейчас!

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