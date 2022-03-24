Відео закликає кожного з нас у ці часи припинити сварки й образи. Зараз надзвичайно важливо любити один одного, адже ворог у нас один – і це Росія.

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У цей непростий час важливо любити один одного

У соціальному ролику, знятому командою GOODMEDIA, показують сварку подружжя. За нею спостерігає український військовий, який їде в машині попереду. У тій самій вантажівці з написом "ЛЮДИ".

Якщо придивитися уважніше, то можна побачити, що на блокноті наш герой спочатку малював портрет своєї коханої. Але сварка пари в автомобілі змусила його перегорнути сторінку та написати літеру "Б". Її він приклав до напису "ЛЮДИ" так, щоб він перетворився на заклик "ЛЮБИ"!

Дивіться ролик, який закликає кожного з нас любити:

У Міністерстві культури раніше розповіли, що ролик "Люби" спрямований на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства. І хоч його зняли кілька років тому, він не втрачає своєї актуальності і зараз.

Тож відкиньте сварки та скажіть своїм рідним і близьким, наскільки сильно ви їх любите. Пам'ятайте, що немає слушної миті для цього. Адже єдина слушна мить – зараз!

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