Преступление произошло в поселке Савреджи Харг. Мама девушки – Шакунтала Пасван – рассказала, что дедушка и бабушка запрещали ее дочери носить джинсы. В то же время Неха проявила силу характера.
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Неха сказала, что джинсы созданы для того, чтобы их носить. И сказала, что она будет носить их,
– рассказала мама убитой.
Тогда родственники набросились на девушку с палками. В определенный момент Неха потеряла сознание. Нападавшие согласились, чтобы девушку госпитализировали, однако не позволили матери сопровождать дочь.
"Я попросила других своих родственников, чтобы они пошли искать Неху в районную больницу. Но найти ее им не удалось", – поделилась Шакунтала Пасван.
На следующий день женщине сообщили, что тело девушки висит на мосту через реку Гандак.
По словам Шакунталы Пасван, у ее дочери часто были конфликты с родственниками из-за внешней одежды. Девушка любила современную одежду.
Реакция правоохранителей
- Местная полиция открыла уголовное производство.
- Среди фигурантов – родственники Нехи. В частности, бабушка и дедушка, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры.
- Сейчас арестовали 4 человека.