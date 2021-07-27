Преступление произошло в поселке Савреджи Харг. Мама девушки – Шакунтала Пасван – рассказала, что дедушка и бабушка запрещали ее дочери носить джинсы. В то же время Неха проявила силу характера.

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Неха сказала, что джинсы созданы для того, чтобы их носить. И сказала, что она будет носить их,

– рассказала мама убитой.

Тогда родственники набросились на девушку с палками. В определенный момент Неха потеряла сознание. Нападавшие согласились, чтобы девушку госпитализировали, однако не позволили матери сопровождать дочь.

"Я попросила других своих родственников, чтобы они пошли искать Неху в районную больницу. Но найти ее им не удалось", – поделилась Шакунтала Пасван.

На следующий день женщине сообщили, что тело девушки висит на мосту через реку Гандак.

По словам Шакунталы Пасван, у ее дочери часто были конфликты с родственниками из-за внешней одежды. Девушка любила современную одежду.

Реакция правоохранителей

Местная полиция открыла уголовное производство.

Среди фигурантов – родственники Нехи. В частности, бабушка и дедушка, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры.

Сейчас арестовали 4 человека.

Обратите внимание! В индийском городе Самаспур невеста умерла во время свадебной церемонии. В то же время родные не растерялись и выдали замуж младшую дочь.