Злочин стався у селищі Савреджи Харг. Мама дівчини – Шакунтала Пасван – розповіла, що дідусь і бабуся забороняли її доньці носити джинси. Водночас Неха проявила силу характеру.

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Неха сказала, що джинси створені для того, щоб їх носити. І сказала, що вона носитиме їх,

– розповіла мама вбитої.

Тоді родичі накинулися на дівчину з палицями. У певний момент Неха знепритомніла. Нападники погодилися, щоб дівчину госпіталізували, однак не дозволили матері супроводжувати доньку.

"Я попросила інших своїх родичів, щоб вони пішли шукати Неху в районну лікарню. Але знайти її їм не вдалося", – поділилася Шакунтала Пасван.

Наступного дня жінці повідомили, що тіло дівчини висить на мосту через річку Гандак.

За словами Шакунтали Пасван, у її доньки часто були конфлікти з родичами через зовнішній одяг. Дівчина любила сучасний одяг.

Реакція правоохоронців

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження.

Серед фігурантів – родичі Нехи. Зокрема, бабуся та дідусь, дядько, тітка, двоюрідні брати та сестри.

Наразі заарештували 4 людей.

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