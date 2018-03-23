Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка

Сейчас большинство из нас смотрит прогноз погоды в интернете. А помните, как ранее прогноз погоды был едва ли не целым культом? Любимые ведущие, фирменные фразочки ... Ко Дню метеоролога вспоминаем любимых ведущих прогноза погоды и ностальгируем!

Мыколына погода

Его образ до сих пор перед глазами!

Хотя в мире о погоде преимущественно рассказывают горячие девушки, в Украине прогноз погоды неизменно ассоциируется с артистом Николаем Луценко. На программе "Мыколына погода" выросли целые поколения детей. Его жизнерадостность делала самую мрачную погоду солнечной и светлой.

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В начале Николай Луценко, который является профессиональным актером, рассказывал о погоде в роли разных персонажей – милиционера, продавщицы, Остапа Бендера и т.д. А вот дальше появилась любимая всем "Мыколына погода".

Интересно, что и название, и знаменитый слоган "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды" придумал не сам ведущий. Это был замысел сценаристов и режиссеров. А образ жизнеутверждающего мужчины придумал американец Том Батиста, который занимается раскруткой проектов на телевидении.

Чтобы смонтировать несколькоминутный ролик "Мыколыной погоды", команда снимает более часа рабочего видео.

Габриэла Масанга



Яна Дудка

Следующая ведущая, которую хотим сегодня вспомнить, - темнокожая красавица Габриэла Масанга. Кстати говоря. Девушка родом из села Черкасской области и зовут ее Яна Дудка.

Девочку воспитывали бабушка с дедушкой. Со школьных лет она была инициативная, была старостой. Далее Яна поехала покорять столицу, училась и параллельно работала в магазине.

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А вот на телевидение девушка попала из модельного агентства. Кроме работы телеведущей, она часто снимается в рекламе, ранее участвовала в модных показах.

Кстати, сценический псевдоним не высосан из пальца. Это имя отца Яны.

Светлана Рыжук

Светлана разыгрывала целые сценки

Также в память зрителей на долгие годы вошла ведущая прогноза погоды, хрупкая блондинка Светлана Рыжук. Девушка с журналистским образованием, а также по совместительству модель, прекрасно подходила на эту роль!

Родом Светлана из Луцка, однако образование получала во Львове. Еще во время учебы начала работать на местном телеканале. А потом переехала в Киев и начала рассказывать о погоде. Далее ее карьера переросла в ведущую утреннего шоу.

Руслана Писанка

Писанка времен ведущей прогноза погоды

В противоположность хрупкой Светлане Рыжук хотим вспомнить пышнотелую актрису Руслану Писанку. Она в свое время тоже была ведущей прогноза погоды! И, если сейчас все борются за естественную красоту, тогда Руслана сломала все стереотипы. Ведь прогноз погоды вели только барышни с модельными формами.

Хотя у Русланы Писанки формы такие модельные, просто плюс сайз.

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Итак о Руслане. У нее театральное образование, собственно этим она и занимается всю жизнь. Однако, одних только ролей в кино Писанке было мало и она попала на телевидение. Роль ведущей прогноза погоды стало пиком карьеры яркой и неординарной Русланы.

Позже Руслана Писанка еще радовала зрителей на нескольких телевизионных шоу.

Мировые звезды

А теперь давайте поговорим немного о ведущих погоды не из Украины.

Янет Гарсия

Да, это все Янет!

Обладательница титула "самая сексуальная ведущая прогноза погоды в мире". Горячая мексиканка Янет Гарсия своими аппетитными формами значительно подняла рейтинги прогноза погоды. Ее сторонниками еявляются тысячи мексиканцев.

И не только мексиканцев. Красавица давно покорила пользователей соцсетей. Она часто делится своими откровенными фотографиями, от которых сторонники просто в восторге.

Лариса Сладкова

Если мексиканка берет зрителей демонстрацией полушарий, то россиянка Лариса Сладкова демонтрует декольте до пупка. Ведущая манерно протягивает слова и активно обольстительно жестикулирует. Оцените:

Ян Дэн

Китаянка Ян Дэн ведет прогноз погоды на одном из местных телеканалов уже более 20 лет. И что - спросите вы? И все бы ничего, только за это время она совсем не постарела. Вот видеодоказательство:

Желаем вам хорошего настроения, какие прогнозы погоды вы бы не слушали.