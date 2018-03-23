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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка

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А ви не забули їх?
А ви не забули їх? / 24 Канал

Зараз більшість з нас дивиться прогноз погоди в інтернеті. А пам’ятаєте, як раніше прогноз погоди був чи не цілим культом? Улюблені ведучі, фірмові фразочки… До Дня метеоролога згадуємо улюблених ведучих прогнозу погоди і ностальгуємо!

Миколина погода

Прогноз погоди
Його образ досі перед очима!

Хоча у світі про погоду переважно розповідають гарячі дівчата, в Україні прогноз погоди незмінно асоціюється з артистом Миколою Луценком. На програмі "Миколина погода" виросли цілі покоління дітлахів. Його життєрадісність робила найпохмурішу погоду сонячною та світлою.

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На початку Микола Луценко, який є професійним актором, розповідав про погоду у ролі різних персонажів – міліціонера, продавщиці, Остапа Бендера і т.д. А от далі з’явилася улюблена усім "Миколина погода".

Цікаво, що і назву, і знаменитий слоган "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди" придумав не сам ведучий. Це був задум сценаристів та режисерів. А образ життєствердного чоловіка придумав американець Том Батиста, який займається розкруткою проектів на телебаченні.

Щоб змонтувати кількахвилинний ролик "Миколиної погоди", команда знімає понад годину робочого відео.

Габріела Масанга

Погода
Яна Дудка

Наступна ведуча, яку хочемо сьогодні згадати, – темношкіра красуня Габріела Масанга. До речі. Дівчина родом з села на Черкащині і звати її Яна Дудка.

Дівчинку виховували бабуся з дідусем. Зі шкільних років вона була ініціативна, була старостою. Далі Яна поїхала підкорювати столицю, вчилася і паралельно працювала у магазині.

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А от на телебачення дівчина потрапила з модельного агентства. Окрім роботи телеведучої, вона часто знімається в рекламі, раніше брала участь у модних показах.

До речі, сценічний псевдонім не висмоктаний з пальця. Це ім’я батька Яни.

Світлана Рижук

Погода
Світлана розігрувала цілі сценки

Також у пам'ять глядачів на довгі роки увійшла ведуча прогнозу погоди, тендітна білявка Світлана Рижук. Дівчина з журналістською освітою, а також за сумісництвом модель, чудово підходила на цю роль!

Родом Світлана з Луцька, однак освіту здобувала у Львові. Ще під час навчання почала працювати на місцевому телеканалі. А згодом переїхала до Києва і почала розповідати про погоду. Далі її кар’єра переросла у ведучу ранкового шоу.

Руслана Писанка

Погода завтра
Писанка часів ведучої прогнозу погоди

На противагу тендітній Світлані Рижук хочемо згадати пишнотілу акторку Руслану Писанку. Вона свого часу теж була ведучою прогнозу погоди! І, якщо зараз усі борються за природню красу, тоді Руслана зламала усі стереотипи. Адже прогноз погоди вели лише панянки з модельними формами.

Хоча у Руслани Писанки форми такі модельні, просто плюс сайз.

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Отже про Руслану. У неї театральна освіта, власне цим вона й займається усе життя. Однак, самих ролей у кіно Писанці було замало і вона потрапила на телебачення. Роль ведучої прогнозу погоди стало піком кар’єри яскравої та неординарної Руслани.

Пізніше Руслана Писанка ще тішила глядачів на кількох телевізійних шоу.

Світові зірки

А тепер давайте поговоримо трішки про ведучих погоди не з України.

Янет Гарсія

Погода
Так, це все Янет!

Володарка титулу "найсексуальніша ведуча прогнозу погоди у світі". Гаряча мексиканка Янет Гарсія своїми апетитними формами значно підняла рейтинги прогнозу погоди. Її прихильниками є тисячі мексиканців.

І не лише мексиканців. Красуня давно підкорила користувачів соцмереж. Вона часто ділиться своїми відвертими фотографіями, від яких прихильники просто у захваті.

Лариса Сладкова

Якщо мексиканка бере глядачів демонстрацією півкуль, то росіянка Лариса Сладкова демонтрує декольте до пупка. Ведуча манірно протягує слова та активно звабливо жестикулює. Оцініть:

Ян Ден

Китаянка Ян Ден веде прогноз погоди на одному із місцевих телеканалів уже понад 20 років. І що – спитаєте ви? Та все б нічого, лише за цей час вона геть не постаріла. Ось відеодоказ:

Бажаємо вам гарного настрою, які прогнози погоди ви б не слухали.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новини України Погода Публікації Статті ЗМІ журналісти
Джерело: 24 Канал
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