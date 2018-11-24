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      Любимый пропагандист Путина оказался верным злейшему врагу Кремля: резонансе детали

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      У пропагандиста Кремля Брилева нашли подданство Великобритании
      У пропагандиста Кремля Брилева нашли подданство Великобритании / Соцсети

      В России "Фонд борьбы с коррупцией", который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, выяснил, что ведущий одного из самых пропагандистских телеканалов "Россия 1" Сергей Брилев имеет британское подданство. Также организация нашла в собственности его жены недешевую недвижимость в Лондоне.

      Соответствующее видео появилось в Youtube.

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      Как говорится в расследование, активистам удалось найти Брилева и его жену Ирину в списках избирателей в лондонском районе Ноттинг Хилл.

      Так, по данным "Фонда борьбы с коррупцией", их внесли туда в 2001 году, а по британским законам, голосовать могут только подданные Великобритании или граждане Евросоюза и британского Содружества, которые постоянно живут в стране.

      Кроме того, Фонд стало известно, что жена Брилева имеет в своей собственности квартиру в Лондоне, стоимость которой составляет 700 тысяч фунтов (около 25 миллионов гривен). Также Ирина Брилева имеет долю в управляющей компании многоквартирного дома.

      При этом, антикоррупционеры подчеркивают, что вся эта недвижимость была приобретена без кредитов и займов в феврале 2016 года.

      Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" о пропагандисте Брилеве: смотрите видео

       

      Напомним, сейчас отношения между Британией и Россией находятся в весьма натянутом состоянии, поскольку Королевство считает, что именно Кремль стоит за отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следовательно, 14 марта 2018 года премьер-министр страны Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. А потом к ней еще присоединились 30 стран мира и НАТО, которые заявили о выдворении в целом 152 российских диппредставителей.

      В ответ на это Россия заявила о зеркальных мерах – в частности, Кремль объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, а также отозвал свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратил работу Британского Совета на территории РФ.

      Что известно о Сергее Брилеве? Он – ведущий передачи "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". С 2006 года Брилев занял должность заместителя директора этого же телеканала. Журналист также известен тем, что комментировал прямые трансляции президентских инаугураций в 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. С 2012 года он постоянно участвует в ежегодных "Разговорах с Дмитрием Медведевым", а также ведет "Прямые линии с Владимиром Путиным".

      Теги: Новости политики Новости России Скандал Медиа журналисты СМИ Российская пропаганда Великобритания
      Источник: 24 канал
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