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      Любовь после плена: какое важное условие свадьбы военного и волонтера

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      Уже в третий раз День влюбленных вместе празднуют разведчик Алексей Кодьман и волонтер Елена Белячковая. Об их истории любви у пары расспрашивали корреспонденты 24 канала.

      Алексей Кодьман и Елена Белячковая встретились в Сочельник 2018 года, когда волонтеры готовили ужин для армейцев из военного госпиталя. Тогда Алексея в госпиталь отправили после большого обмена пленными 27 декабря. Разведчик 56 бригады два года пробыл в застенках донецких террористов.

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      "Девушки, узнав о наших отношениях, сказали: "Алексей пришел к тебе из плена". Небольшой промежуток времени был между датой обмена и началом отношений. Я не думала, но жизнь и судьба сделали такой подарок", – рассказала волонтер Елена Белячковая.

      На День Независимости 24 августа во время концерта "Океана Эльзы" Алексей сделал Елене предложение. Правда, у него было условие о дате свадьбы.

      Все спрашивали, когда свадьба. Я сказал, что когда ребята, с которыми я сидел, вернутся из плена. Это произошло 29 декабря, так что скоро будет свадьба,
      – заявил Алексей Кодьман.

      Алексей был в плену вместе с Александром Кориньковым, Сергеем Глондарем и Богданом Пантюшенко – они все на свадьбе будут почетными гостями.

      Волонтерка та військовий
      Волонтерша и военный

      Они вместе путешествуют, ходят на футбол, волонтерят в госпитале и проводят время с друзьями. Любят готовить что-то вкусное друг для друга. Этот День святого Валентина для них уже третий с тех пор, как начали встречаться.

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      "В прошлом (2019 – 24 канал) году я в этот день была в командировке в Сумах. Алексей был дома в гипсе после операции. Накануне он попросил меня с верхней полки что-то ему подать. Когда я начала доставать, то на меня упала коробочка с украшениями. Это был подарок", – Елена Белячковая.

      Они считают 14 февраля праздником, но друг другу о чувствах говорят ежедневно. Говорят, что любовь не зависит от дат.

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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Отношения Волонтеры
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