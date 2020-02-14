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      Кохання після полону: яка важлива умова весілля військового й волонтерки

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      Вже втретє День закоханих разом святкують розвідник Олексій Кодьман та волонтерка Олена Белячкова. Про їх історію кохання у пари розпитували кореспонденти 24 каналу.

      Олексій Кодьман та Олена Белячкова зустрілися на Святвечір 2018 року, коли волонтери готували вечерю для армійців із військового шпиталю. Тоді Олексія у госпіталь відправили після великого обміну полоненими 27 грудня. Розвідник 56 бригади два роки пробув у катівнях донецьких терористів.

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      "Дівчата, коли дізналися про наші стосунки, сказали: "Олексій прийшов до тебе з полону". Невеликий проміжок часу був між датою обміну і початком стосунків. Я не думала, але життя і доля зробили такий подарунок", – розповіла волонтерка Олена Белячкова.

      На День Незалежності 24 серпня під час концерту "Океану Ельзи" Олексій освідчився Олені. Щоправда, в нього була умова щодо дати весілля.

      Всі питалися, коли весілля. Я сказав, що коли хлопці, з якими я сидів, повернуться з полону. Це сталося 29 грудня, так що скоро буде весілля,
      – заявив Олексій Кодьман.

      Олексій був у полоні разом з Олександром Коріньковим, Сергієм Глондарем та Богданом Пантюшенком – вони всі на весіллі будуть почесними гостями.

      Волонтерка та військовий
      Волонтерка та військовий

      Вони разом подорожують, ходять на футбол, волонтерять у шпиталі та проводять час із друзями. Люблять готувати щось смачне одне для одного. Цей День святого Валентина для них уже третій, відколи почали зустрічатися.

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      "У минулому (2019 – 24 канал) році я в цей день була у відрядженні в Сумах. Олексій був удома в гіпсі після операції. Напередодні він попросив мене з верхньої полички щось йому подати. Коли я почала діставати, то на мене впала коробочка з прикрасами. Це був подарунок", – Олена Белячкова.

      Вони вважають 14 лютого святом, але одне одному про почуття говорять щодня. Кажуть, що кохання не залежить від дат.

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      сьогодні
      19960
      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Стосунки Волонтери
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