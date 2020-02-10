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      Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

      2060 Читать новость на русском
      Маруся Звіробій / фото із соцмереж

      Печерський районний суд Києва 10 лютого обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій у вигляді особистого зобов'язання. Її також зобов’язали носити електронний браслет протягом 2 місяців.

      Звіробій зобов'язана прибувати до слідчого у разі виклику. Також вона повинна брати участь у судових засіданнях. Крім того, Звіробій має здати свої паспорти, а також не залишати територію Києва і Київської області. Запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Під час оголошення рішення суду присутні в залі почали кричати до судді: "Ганьба" і "Раб".

      Марусі Звіробій обрали запобіжний захід: біографія волонтерки

      Як пояснив прокурор, Звіробій є підозрюваною у скоєні злочину середньої тяжкості. За його словами, є вірогідність, що вона може переховуватися від слідства та впливати на свідків. Також, прокурор зазначив, що є ризик втілення погроз президенту у життя.

      Крім цього, серед ризиків прокурор також назвав те, що Маруся Звіробій може поїхати у зону Операції Об’єднаних сил і переховуватися там від слідства.

      У чому звинувачують Звіробій

      Річ у тім, що Маруся Звіробій є учасницею скандального відеоролика, що транслювався у прямому ефірі на фейсбук-сторінці народної депутатки Софії Федини 26 жовтня 2019 року. У зухвалій манері та з використанням ненормативної лексики жінки прокоментували візит глави держави до Золотого та його надемоційну бесіду з добровольцем.

      У зверненні Звіробій та Федини до президента пролунали такі слова: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

      Після цього Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутатки Верховної Ради від "Європейської солідарності" Софії Федини. Маруся Звіробій була спочатку свідком у цій справі.

      Однак 6 лютого у ДБР їй вручили підозру у вчиненні злочину.

      Скандальна трансляція Федини та Звіробій: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Волонтери Володимир Зеленський Маруся Звіробій Рішення суду
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