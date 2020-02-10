Марусе Зверобой избрали меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киеве 10 февраля избрал меру пресечения волонтерке Маруси Зверобой в виде личного обязательства. Ее также обязали носить электронный браслет в течение 2 месяцев.

Зверобой обязана прибывать к следователю в случае вызова. Также она обязана участвовать в судебных заседаниях. Кроме того, Зверобой должна сдать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Во время оглашения решения суда присутствующие в зале начали кричать судье: "Позор" и "Раб".

Маруси Зверобой избрали меру пресечения: биография волонтера

Как пояснил прокурор, Зверобой является подозреваемой в совершении преступления средней тяжести. По его словам, есть вероятность, что она может скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Также, прокурор отметил, что есть риск воплощения угроз президенту в жизнь.

Кроме этого, среди рисков прокурор также назвал то, что Маруся Зверобой может поехать в зону Операции Объединенных сил и скрываться там от следствия.

В чем обвиняют Зверобой

Дело в том, что Маруся Зверобой является участницей скандального видеоролика, который транслировался в прямом эфире на фейсбук-странице народного депутата Софии Федины 26 октября 2019 года. В вызывающей манере и с использованием ненормативной лексики женщины прокомментировали визит главы государства в Золотое и его сверхэмоциональную беседу с добровольцем.

В обращении Зверобой и Федины к президенту прозвучали такие слова: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы".

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Маруся Зверобой была сначала свидетелем по этому делу.

Однако 6 февраля в ГБР ей вручили подозрение в совершении преступления.

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