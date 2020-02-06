Марусе Зверобой вручили подозрение в ГБР: что об этом известно – видео
Волонтер Маруся Зверобой 6 февраля пришла в Государственное бюро расследований. Там она получила сообщение о подозрении в деле об угрозах президенту Зеленскому.
Так, в ГБР Маруся Зверобой пришла после обеда. Она заявила, что дело, в котором собираются обвинить, является попыткой отвлечь внимание общественности от важных вопросов.
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В любом случае меня не волнует ничего из того, что связано сегодня с моим вопросом, потому что это все для того, чтобы отвлечь внимание,
– отметила она перед своим походом к следователям.
Интересно! Ранее Зверобой только вызывали на допросы в качестве свидетеля.
От следователей волонтер вышла в половине третьего и рассказала о новых деталях дела.
Зеленский был на допросе. Сказал, что нас с Фединой не знает. Расценивает слова на стриме как угрозы,
– рассказала после выхода от следователей волонтер.
Она добавила: будет требовать психологическую проверку президента и одновременного допроса с ним.
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Что известно о деле об угрозах Зеленскому:
- ГБР расследует дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой из-за обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сначала Зверобой была свидетелем по этому делу.
- Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти.
- Причиной для открытия дела стало совместное эмоциональное видео Фединой и Зверобой, записанное после октябрьского визита Зеленского к ветеранам-добровольцам в Золотом. Там у президента и бойцов возник эмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.
- "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", – обращались к президенту Федина и Зверобой.