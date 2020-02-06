Марусе Зверобой вручили подозрение в ГБР: что об этом известно – видео

Волонтер Маруся Зверобой 6 февраля пришла в Государственное бюро расследований. Там она получила сообщение о подозрении в деле об угрозах президенту Зеленскому.

Так, в ГБР Маруся Зверобой пришла после обеда. Она заявила, что дело, в котором собираются обвинить, является попыткой отвлечь внимание общественности от важных вопросов.

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В любом случае меня не волнует ничего из того, что связано сегодня с моим вопросом, потому что это все для того, чтобы отвлечь внимание,

– отметила она перед своим походом к следователям.

Интересно! Ранее Зверобой только вызывали на допросы в качестве свидетеля.

От следователей волонтер вышла в половине третьего и рассказала о новых деталях дела.

Зеленский был на допросе. Сказал, что нас с Фединой не знает. Расценивает слова на стриме как угрозы,

– рассказала после выхода от следователей волонтер.

Она добавила: будет требовать психологическую проверку президента и одновременного допроса с ним.

Федина вышла из ГБР с подозрением: видео

Что известно о деле об угрозах Зеленскому: