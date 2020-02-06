Марусі Звіробій вручили підозру у ДБР: що про це відомо – відео
Волонтерка Маруся Звіробій 6 лютого прийшла до Державного бюро розслідувань. Там вона отримала повідомлення про підозру у справі про погрози президенту Зеленському.
Так, у ДБР Маруся Звіробій прийшла по обіді. Вона заявила, що справа, у якій її збираються звинуватити, є спробою відвернути увагу громадськості від важливих питань.
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У будь-якому випадку мене не хвилює нічого з того, що пов'язано сьогодні з моїм питанням, тому що це все для того, щоб відвернути увагу,
– наголосила вона перед своїм походом до слідчих.
Цікаво! Раніше Звіробій лише викликали на допити у якості свідка.
Від слідчих волонтерка вийшла о пів на третю та розповіла про нові деталі справи.
Зеленський був на допиті. Сказав, що нас з Фединою не знає. Розцінює слова на стрімі як погрози,
– розповіла після виходу від слідчих волонтерка.
Вона додала: вимагатиме психологічну перевірку президента та одночасного допиту з ним.
Звіробій вийшла з ДБР з підозрою: відео
Що відомо про справу щодо погроз Зеленському:
- ДБР розслідує справу проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини через гучне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Спочатку Звіробій була свідком у цій справі.
- Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.
- Причиною для відкриття справи стало спільне емоційне відео Федини та Звіробій, записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золотому. Там у президента і бійців виникла надемоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.
- "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", – зверталися до президента Федина та Звіробій.