Марусі Звіробій вручили підозру у ДБР: що про це відомо – відео

Волонтерка Маруся Звіробій 6 лютого прийшла до Державного бюро розслідувань. Там вона отримала повідомлення про підозру у справі про погрози президенту Зеленському.

Так, у ДБР Маруся Звіробій прийшла по обіді. Вона заявила, що справа, у якій її збираються звинуватити, є спробою відвернути увагу громадськості від важливих питань.

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У будь-якому випадку мене не хвилює нічого з того, що пов'язано сьогодні з моїм питанням, тому що це все для того, щоб відвернути увагу,

– наголосила вона перед своїм походом до слідчих.

Цікаво! Раніше Звіробій лише викликали на допити у якості свідка.

Від слідчих волонтерка вийшла о пів на третю та розповіла про нові деталі справи.

Зеленський був на допиті. Сказав, що нас з Фединою не знає. Розцінює слова на стрімі як погрози,

– розповіла після виходу від слідчих волонтерка.

Вона додала: вимагатиме психологічну перевірку президента та одночасного допиту з ним.

Звіробій вийшла з ДБР з підозрою: відео

Що відомо про справу щодо погроз Зеленському: