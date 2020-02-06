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      Марусі Звіробій вручили підозру у ДБР: що про це відомо – відео

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      Маруся Звіробій / фото з соцмереж

      Волонтерка Маруся Звіробій 6 лютого прийшла до Державного бюро розслідувань. Там вона отримала повідомлення про підозру у справі про погрози президенту Зеленському.

      Так, у ДБР Маруся Звіробій прийшла по обіді. Вона заявила, що справа, у якій її збираються звинуватити, є спробою відвернути увагу громадськості від важливих питань.

      Раніше: Звіробій подала заяву на директора ДБР Трубу

      У будь-якому випадку мене не хвилює нічого з того, що пов'язано сьогодні з моїм питанням, тому що це все для того, щоб відвернути увагу,
      – наголосила вона перед своїм походом до слідчих.

      Цікаво! Раніше Звіробій лише викликали на допити у якості свідка.

      Від слідчих волонтерка вийшла о пів на третю та розповіла про нові деталі справи.

      Зеленський був на допиті. Сказав, що нас з Фединою не знає. Розцінює слова на стрімі як погрози,
      – розповіла після виходу від слідчих волонтерка.

      Вона додала: вимагатиме психологічну перевірку президента та одночасного допиту з ним.

      Звіробій вийшла з ДБР з підозрою: відео

      Що відомо про справу щодо погроз Зеленському:

      • ДБР розслідує справу проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини через гучне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Спочатку Звіробій була свідком у цій справі.
      • Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.
      • Причиною для відкриття справи стало спільне емоційне відео Федини та Звіробій, записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золотому. Там у президента і бійців виникла надемоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.
      • "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", – зверталися до президента Федина та Звіробій.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Маруся Звіробій Державне бюро розслідувань Володимир Зеленський
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