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      Звіробій подала заяву на директора ДБР Трубу

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      Маруся Звіробій подала заяву на очільника ДБР Трубу за статтею про службове підроблення / фото з відкритих джерел

      Волонтерка Маруся Звіробій заявила, що 26 грудня вона разом зі своїм адвокатом Андрієм Писаренком подала заяву на очільника Державного бюро розслідувань (ДБР). Документ вона залишила у канцелярії відомства.

      Як наголосила вона після допиту в ДБР, у них є підозра, що Труба вводить в оману суддів.

      До теми! Звіробій прийшла на допит до ДБР у футболці на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

      До мене додому прийшли з ухвалою Печерського суду. А якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду, /– зауважила вона.

      Вона підкреслила, що щось із Шевченківським райсудом у ДБР не складається, і вони звертаються до Печерського. Саме цей факт привернув її з адвокатом увагу.

      "Хотілося би пояснення щодо цього. Та зробити на цьому акцент теж дуже би хотілося", – додала Звіробій.

      Адвокат Звіробій Андрій Писаренко уточнив, що вони подали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу про службове підроблення, а саме з боку службової особи правоохоронного органу.

      Про що мовиться у статті про службове підроблення 

      Ця стаття стосується:

      • складання, видачі з боку службової особи завідомо неправдивих офіційних документів,
      • внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
      • інше підроблення офіційних документів.


      Таке правоопорушення карають штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 гривень) або обмеженням волі на термін до 3 років. Також правопорушника позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

      Новина доповнюється 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Роман Труба Маруся Звіробій
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