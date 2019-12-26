Звіробій подала заяву на директора ДБР Трубу

Волонтерка Маруся Звіробій заявила, що 26 грудня вона разом зі своїм адвокатом Андрієм Писаренком подала заяву на очільника Державного бюро розслідувань (ДБР). Документ вона залишила у канцелярії відомства.

Як наголосила вона після допиту в ДБР, у них є підозра, що Труба вводить в оману суддів.

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До мене додому прийшли з ухвалою Печерського суду. А якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду, /– зауважила вона.

Вона підкреслила, що щось із Шевченківським райсудом у ДБР не складається, і вони звертаються до Печерського. Саме цей факт привернув її з адвокатом увагу.

"Хотілося би пояснення щодо цього. Та зробити на цьому акцент теж дуже би хотілося", – додала Звіробій.

Адвокат Звіробій Андрій Писаренко уточнив, що вони подали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу про службове підроблення, а саме з боку службової особи правоохоронного органу.

Про що мовиться у статті про службове підроблення

Ця стаття стосується:

складання, видачі з боку службової особи завідомо неправдивих офіційних документів,

внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,

інше підроблення офіційних документів.



Таке правоопорушення карають штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 гривень) або обмеженням волі на термін до 3 років. Також правопорушника позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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