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      Обшук ДБР у Звіробій: у волонтерки вилучили дві рушниці

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      Маруся Звіробій

      Волонтерка Олена Самбул, більш відома під псевдонімом Маруся Звіробій, розповіла, що представники ДБР під час обшуку вилучили в неї зброю.

      Як зауважила волонтерка у коментарі журналістам після обшуку, ця зброя була зареєстрованою, і не було вказано у постанові, що правоохоронці її мають забрати.

      Зверніть увагу! ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

      "Кажуть, забрали, бо прострочене, але це не їхня справа взагалі", – підкреслила волонтерка.

      За її словами, також у неї забрали телефон і блокнот десантно-штурмових військ з емблемою, в якому нібито є номер телефону начальника розвідки. Але це не ті речі, за якими її можуть звинувачувати. 

      Адвокат Звіробій, зі свого боку, уточнив, що у неї вилучили дві рушниці. Також захисник наголосив, що обшуки відбувалися з повними процедурними порушеннями, зокрема щодо того, що "прийшли зранку, розбудили, а в цей час у будинку перебувала малолітня дитина". 

      За словами Звіробій, обшуки у неї є "виключно політичним переслідуванням". Вона вважає, що очільника ДБР Романа Трубу "треба не звільнити, а посадити", а сам обшук має проходити не у неї, а в нього. Також вона розповіла, що обшук відбувався у будинку, що належить її бабусі. 

      Розпіарили у всіх ЗМІ вирвану з контексту розмову, яка була після того, як наш президент поїхав хамити нашим військовим. Його попередили. Якщо ти будеш хамити військовим, з тобою станеться все, що ми виголошували з Фединою. Якщо ти думаєш, що тобою це не станеться, тому що ти замовив обшук, то ти помиляєшся – все станеться так, як ми сказали. Нє*рєн повидитися так з людьми, що захищають Батьківщину,
      – заявила Звіробій.

      За словами волонтерки, слідчі ДБР можуть її звинувачувати у посяганні на життя лише в тому разі, якщо знайдуть у неї те, чим вона може "підірвати" президента.

      "Але оскільки в мене нічого такого не знайшли, то це пуста підозра. Це одразу стало зрозумілим, як тільки з’явилася інформація про обшуки в мене", – додала Звіробій. 

      Щодо того, чи буде вона оскаржувати це обшук, Звіробій зауважила, що це питання слід ставити її адвокатам. Чи буде обшук у Софії Федини, Звіробій каже, що цього не знає. 

      До теми! ДБР підготувало підозру Федині за її погрози Зеленському: депутатка прокоментувала ситуацію

      Зауважимо, що у обшук у Звіробій здійснювали детективи ДБР, співробітники МВС і бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа". За словами волонтерки, приїхали три буси, в яких були хлопці в  балаклавах. Обшук проходив на підставі ухвали суду.

      Звинувачують Звіробій за трьома статтями Кримінального кодексу. Вони відносяться до підслідності ДБР.

      Мовиться про такі статті:

      • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 
      • Посягання на державного чи громадського діяча.
      • Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

      Чому відбувалися обшуки в Марусі Звіробій 

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Теги: Новини України Зброя Маруся Звіробій Державне бюро розслідувань
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