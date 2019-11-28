Обшук ДБР у Звіробій: у волонтерки вилучили дві рушниці

Волонтерка Олена Самбул, більш відома під псевдонімом Маруся Звіробій, розповіла, що представники ДБР під час обшуку вилучили в неї зброю.

Як зауважила волонтерка у коментарі журналістам після обшуку, ця зброя була зареєстрованою, і не було вказано у постанові, що правоохоронці її мають забрати.

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"Кажуть, забрали, бо прострочене, але це не їхня справа взагалі", – підкреслила волонтерка.

За її словами, також у неї забрали телефон і блокнот десантно-штурмових військ з емблемою, в якому нібито є номер телефону начальника розвідки. Але це не ті речі, за якими її можуть звинувачувати.

Адвокат Звіробій, зі свого боку, уточнив, що у неї вилучили дві рушниці. Також захисник наголосив, що обшуки відбувалися з повними процедурними порушеннями, зокрема щодо того, що "прийшли зранку, розбудили, а в цей час у будинку перебувала малолітня дитина".

За словами Звіробій, обшуки у неї є "виключно політичним переслідуванням". Вона вважає, що очільника ДБР Романа Трубу "треба не звільнити, а посадити", а сам обшук має проходити не у неї, а в нього. Також вона розповіла, що обшук відбувався у будинку, що належить її бабусі.

Розпіарили у всіх ЗМІ вирвану з контексту розмову, яка була після того, як наш президент поїхав хамити нашим військовим. Його попередили. Якщо ти будеш хамити військовим, з тобою станеться все, що ми виголошували з Фединою. Якщо ти думаєш, що тобою це не станеться, тому що ти замовив обшук, то ти помиляєшся – все станеться так, як ми сказали. Нє*рєн повидитися так з людьми, що захищають Батьківщину,

– заявила Звіробій.

За словами волонтерки, слідчі ДБР можуть її звинувачувати у посяганні на життя лише в тому разі, якщо знайдуть у неї те, чим вона може "підірвати" президента.

"Але оскільки в мене нічого такого не знайшли, то це пуста підозра. Це одразу стало зрозумілим, як тільки з’явилася інформація про обшуки в мене", – додала Звіробій.

Щодо того, чи буде вона оскаржувати це обшук, Звіробій зауважила, що це питання слід ставити її адвокатам. Чи буде обшук у Софії Федини, Звіробій каже, що цього не знає.

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Зауважимо, що у обшук у Звіробій здійснювали детективи ДБР, співробітники МВС і бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа". За словами волонтерки, приїхали три буси, в яких були хлопці в балаклавах. Обшук проходив на підставі ухвали суду.

Звинувачують Звіробій за трьома статтями Кримінального кодексу. Вони відносяться до підслідності ДБР.

Мовиться про такі статті:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Посягання на державного чи громадського діяча.

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Чому відбувалися обшуки в Марусі Звіробій

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)