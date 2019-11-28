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      Обыск ГБР у Звиробий: у волонтерки изъяли два ружья

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      Маруся Звиробий

      Волонтер Елена Самбул, более известная под псевдонимом Маруся Звиробий, рассказала, что представители ГБР во время обыска изъяли у нее оружие.

      Как отметила волонтер в комментарии журналистам после обыска, это оружие было зарегистрированным, и в постановлении не было указано, что правоохранители его должны забрать.

      Обратите внимание! ГБР проводит обыск в Звиробий: видео

      "Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще", – подчеркнула волонтер.

      По ее словам, также у нее забрали телефон и блокнот десантно-штурмовых войск с эмблемой, в котором якобы есть номер телефона начальника разведки.

      Адвокат Звиробий, со своей стороны, уточнил, что у нее изъяли два ружья.

      По словам Звиробий, обыски у нее – "исключительно политическое преследование". Она считает, что главу ГБР Романа Трубу "надо не уволить, а посадить", а сам обыск должен проходить не у нее, а у него. Также она рассказала, что обыск проходил в доме, принадлежащем ее бабушке.

      Распиарили во всех СМИ вырванный из контекста разговор, который был после того, как наш президент поехал хамить нашим военным. Его предупредили. Если ты будешь хамить военным, с тобой произойдет все, что мы произносили с Фединой. Если ты думаешь, что с тобой этого не произойдет, потому что ты заказал обыск, то ты ошибаешься – все будет так, как мы сказали. Не*рен вести себя так с людьми, которые защищают Родину,
      – заявила Звиробий.

      По словам волонтера, следователи ГБР могут ее обвинять в посягательстве на жизнь только в том случае, если найдут у нее то, чем она может "взорвать" президента.

      "Но поскольку у меня ничего такого не нашли, то это пустое подозрение. Это сразу стало ясно, как только появилась информация об обысках у меня", – добавила Звиробий.

      Новость дополняется

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      Теги: Новости Украины Оружие Государственное бюро расследований Маруся Зверобой
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