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      Зверобой подала заявление на директора ГБР Трубу

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      Маруся Зверобой подала заявление на руководителя ГБР Трубу по статье за служебный подлог / Фото из открытых источников

      Волонтер Маруся Зверобой заявила, что 26 декабря она вместе со своим адвокатом Андреем Писаренко подала заявление на главу Государственного бюро расследований (ГБР). Документ она оставила в канцелярии ведомства.

      Как отметила она после допроса в ГБР, у них есть подозрение, что Труба вводит в заблуждение судей.

      К теме! Зверобой пришла на допрос в ГБР в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

      Ко мне домой пришли с постановлением Печерского суда. А если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением Шевченковского суда,
      – заметила она.

      Она подчеркнула, что что-то с Шевченковским райсудом у ГБР не складывается, и они обращаются к Печерскому. Именно этот факт привлек ее с адвокатом внимание.

      "Хотелось бы объяснений по этому поводу. И сделать на этом акцент тоже очень бы хотелось", – добавила Зверобой.

      Адвокат Зверобой Андрей Писаренко уточнил, что они подали заявление о совершении уголовного правонарушения по статье Уголовного кодекса о служебном подлоге, а именно со стороны должностного лица правоохранительного органа.

      О чем говорится в статье о служебном подлоге

      Эта статья касается:

      • составления, выдачи со стороны служебного лица заведомо ложных официальных документов,
         
      • внесения в официальные документы заведомо ложных сведений,
         
      • иной подделки официальных документов.

      Такое правоопорушення наказывают штрафом до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 гривен) или ограничением свободы на срок до 3 лет. Также правонарушителя лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Советуем ознакомиться! Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтерки

      Почему Зверобой допрашивали в ГБР

      26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор накануне начала разведения войск.

      В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя и взорвут".

      Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)​

      Из-за этого против Федины и Зверобой открыли уголовные дела. 26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

      По этому делу 28 ноября сотрудники ГБР у провели в Зверобой обыски. В резульатате изъяли у нее телефон, блокнот десантно-штурмовых войск и два ружья.

      2 декабря Зверобой пришла в Государственное бюро расследований, но на самом допросе не была. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Зеленскому. 10 января Зверобой должны снова допросить в ГБР.

      ​Обратите внимание! Я ржала, – Зверобой о подготовке покушения на нее

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Маруся Зверобой Роман Труба
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