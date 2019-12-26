Зверобой подала заявление на директора ГБР Трубу

Волонтер Маруся Зверобой заявила, что 26 декабря она вместе со своим адвокатом Андреем Писаренко подала заявление на главу Государственного бюро расследований (ГБР). Документ она оставила в канцелярии ведомства.

Как отметила она после допроса в ГБР, у них есть подозрение, что Труба вводит в заблуждение судей.

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Ко мне домой пришли с постановлением Печерского суда. А если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением Шевченковского суда,

– заметила она.

Она подчеркнула, что что-то с Шевченковским райсудом у ГБР не складывается, и они обращаются к Печерскому. Именно этот факт привлек ее с адвокатом внимание.

"Хотелось бы объяснений по этому поводу. И сделать на этом акцент тоже очень бы хотелось", – добавила Зверобой.

Адвокат Зверобой Андрей Писаренко уточнил, что они подали заявление о совершении уголовного правонарушения по статье Уголовного кодекса о служебном подлоге, а именно со стороны должностного лица правоохранительного органа.

О чем говорится в статье о служебном подлоге

Эта статья касается:

составления, выдачи со стороны служебного лица заведомо ложных официальных документов,



внесения в официальные документы заведомо ложных сведений,



иной подделки официальных документов.

Такое правоопорушення наказывают штрафом до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 гривен) или ограничением свободы на срок до 3 лет. Также правонарушителя лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Почему Зверобой допрашивали в ГБР

26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор накануне начала разведения войск.

В этот же день нардеп от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя и взорвут".

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Из-за этого против Федины и Зверобой открыли уголовные дела. 26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

По этому делу 28 ноября сотрудники ГБР у провели в Зверобой обыски. В резульатате изъяли у нее телефон, блокнот десантно-штурмовых войск и два ружья.

2 декабря Зверобой пришла в Государственное бюро расследований, но на самом допросе не была. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Зеленскому. 10 января Зверобой должны снова допросить в ГБР.

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