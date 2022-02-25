Россия продолжает обстреливать украинские города. Наши бойцы оказывают жесткое сопротивление и наносят оккупантам сокрушительные потери.
Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий
ВСУ разбили технику оккупантов под Конотопом
К Конотопу вечером 24 февраля приблизилась смешанная колонна российской техники. Этот населенный пункт является важным узлом коммуникаций, через который оккупанты пытались прорваться на Киев.
В колонне было примерно 300 единиц техники. Механизированные подразделения Вооруженных Сил Украины немедленно вступили в ожесточенное сражение, которое длилось почти всю ночь.
ВСУ нанесли сокрушительный удар оккупантам / Фото 58 ОМБ имени гетмана Ивана Выговского
Российские захватчики фактически оцепили город, однако понесли серьезные потери. В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского обнародовали фото уничтоженной техники оккупантов.
По какой земле пришли, в той и закопаем. С любовью от 58,
– говорится в сообщении.
Бойцам ВСУ и территориальной обороны удалось остановить оккупантов под Конотопом.
Защитники уничтожили технику оккупантов / Фото 58 ОМБ имени гетмана Ивана Выговского
Наши бойцы продолжают защищать Украину / Фото 58 ОМБ имени гетмана Ивана Выговского
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