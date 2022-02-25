Росія обстрілює та намагається оточити українські міста. Наші бійці чинять жорсткий опір та завдають окупантам нищівних втрат.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

ЗСУ розбили техніку окупантів під Конотопом

До Конотопа ввечері 24 лютого наблизилася змішана колона російської техніки. Цей населений пункт є важливим вузлом комунікацій, через який окупанти намагалися прорватися на Київ

У колоні були приблизно 300 одиниць техніки. Механізовані підрозділи Збройних Сил України негайно вступили в запеклий бій, який тривав майже усю ніч.



ЗСУ завдали нищівного удару окупантам / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського

Російські загарбники фактично оточили місто, однак зазнали серйозних втрат. У 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського оприлюднили фото знищеної техніки окупантів.

По якій землі прийшли, в тій і закопаємо. З любов'ю від 58,

– мовиться у повідомленні.

Бійцям ЗСУ та територіальної оборони таки вдалося зупинили окупантів під Конотопом.



Захисники знищили техніку окупантів / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського



Наші бійці продовжують боронити Україну / Фото 58 ОМБ імені гетьмана Івана Виговського

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