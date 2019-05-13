Любовница Путина Кабаева родила двойню, – СМИ
В СМИ активно распространяется информация, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которой приписывают роман с руководителем Кремля Владимиром Путиным, родила двойню. Официального подтверждения этому пока нет.
Бывшая спортсменка якобы стала мамой 7 мая. По данным инсайдеров издание dom2life, Кабаева рожала в Москве – в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах.
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Кабаева находилась в окружении многочисленных охранников, которые следили, чтобы вблизи роженицы не было ни одного постороннего человека. Еду привозили на заказ из элитных ресторанов.
Имена новорожденных, как и факт их появления, держатся в секрете.
"Мы не комментируем слухи", – сказала одна из помощниц Кабаевой.
Новость дополняется.
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