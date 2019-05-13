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      Любовница Путина Кабаева родила двойню, – СМИ

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      Кабаева родила двойню от Путина – новости о родах любовницы Путина
      Алина Кабаева родила двойню / mir24.tv

      В СМИ активно распространяется информация, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которой приписывают роман с руководителем Кремля Владимиром Путиным, родила двойню. Официального подтверждения этому пока нет.

      Бывшая спортсменка якобы стала мамой 7 мая. По данным инсайдеров издание dom2life, Кабаева рожала в Москве – в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах.

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      Кабаева находилась в окружении многочисленных охранников, которые следили, чтобы вблизи роженицы не было ни одного постороннего человека. Еду привозили на заказ из элитных ресторанов.

      Имена новорожденных, как и факт их появления, держатся в секрете.

      "Мы не комментируем слухи", – сказала одна из помощниц Кабаевой.

      Новость дополняется.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости России СМИ Владимир Путин
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