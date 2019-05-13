11:08
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      Коханка Путіна Кабаєва народила двійню, – ЗМІ

      1361 Читать новость на русском
      Аліна Кабаєва народила двійню
      Аліна Кабаєва народила двійню / mir24.tv

      У ЗМІ активно поширюється інформація, що олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, якій приписують роман із керманичем Кремля Володимиром Путіним, народила двійню. Офіційного підтвердження цього поки немає.

      Колишня спортсменка начебто стала мамою 7 травня. За даними інсайдерів видання dom2life, Кабаєва народжувала у Москві – у центрі акушерства і гінекології імені Кулакова. На час її перебування у клінці весь поверх, на якому розташовувалась її VIP-палата, переселили у кімнати на інших поверхах. 

      Читайте також: Путін гепнувся на льоду під час хокейного матчу: курйозне відео

      Кабаєва перебувала в оточенні численних охоронців, які пильнували, аби поблизу породіллі не з'явилась жодна стороння людина. Їжу привозили на замовлення з елітних ресторанів. 

      Імена немовлят, як і факт їхньої появи, тримають у секреті.

      "Ми не коментуємо чутки", – сказала одна з помічниць Кабаєвої. 

      Новина доповнюється.

      blog_ava
      Війни не буде, – російський політолог про плани Путіна на Донбас
      сьогодні
      2778
      Теги: Новини Росії Володимир Путін ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 520
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 травня , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1977
      Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      12 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      4462
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 травня , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 2718
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 травня , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3809
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук