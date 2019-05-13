Коханка Путіна Кабаєва народила двійню, – ЗМІ

У ЗМІ активно поширюється інформація, що олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, якій приписують роман із керманичем Кремля Володимиром Путіним, народила двійню. Офіційного підтвердження цього поки немає.

Колишня спортсменка начебто стала мамою 7 травня. За даними інсайдерів видання dom2life, Кабаєва народжувала у Москві – у центрі акушерства і гінекології імені Кулакова. На час її перебування у клінці весь поверх, на якому розташовувалась її VIP-палата, переселили у кімнати на інших поверхах.

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Кабаєва перебувала в оточенні численних охоронців, які пильнували, аби поблизу породіллі не з'явилась жодна стороння людина. Їжу привозили на замовлення з елітних ресторанів.

Імена немовлят, як і факт їхньої появи, тримають у секреті.

"Ми не коментуємо чутки", – сказала одна з помічниць Кабаєвої.

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