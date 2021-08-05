Какие изменения одобрили
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.
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Теперь люди, которые едут на лечение и имеют удостоверение лица с инвалидностью І группы, а также сопровождающие, имеют право на внеочередной пропуск через госграницу Украины и в контрольных пунктах въезда/выезда на временно оккупированные территории.
Однако без очереди на оккупированные территории или в Украину можно ехать только один раз за неделю.
В Украине новые правила въезда и выезда
- С 5 августа в Украине начали действовать новые карантинные правила на пересечение границы.
- После возвращения из-за границы украинцы должны пробыть 10 дней на самоизоляции. Освобождаются от такого правила только те, которые получили по крайней мере 1 дозу вакцины и имеют соответствующий документ.
- В то же время дети и те граждане, которые уехали из Украины до 4 августа, не должны самоизолироваться.
- Кстати, можно также сделать ПЦР-тест, чтобы не сидеть дома. Впрочем, у тех, кто приезжает из России или Индии, такого права нет.
- Иностранцы, которые приезжают в Украину, должны иметь страховой полис, справку о вакцинации утвержденным препаратом или же тест на COVID-19, который сделан не позже, чем за 72 часа.