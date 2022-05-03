Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал последствия обстрела населенного пункта Врубовки, расположенного вблизи Попасной.

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Гайдай сообщил, что 3 мая российские оккупанты расстреляли поселок Врубовка из артиллерийского оружия. В результате обстрела полностью разрушены 2 жилых дома. В них до сих пор жили люди, которые чудом спаслись от смерти.

Разрушены два дома. Предварительно – без жертв. По нашей информации, во время обстрела люди в Поминальный день решили посетить кладбище. Это их и спасло,

– рассказал Сергей Гайдай.

Оккупанты обстреляли Врубовку / Фото Сергей Гайдай

По украинской традиции, на вторую неделю после Пасхи украинцы посещают умерших родственников и близких – этот день называется Поминальным. Люди, которые придерживались традиций и пошли на кладбище, спаслись от смерти от российских снарядов.

Оккупанты обстреляли Врубовку / Фото Сергей Гайдай

Обстрелы Луганщины не прекращаются

Сергей Гайдай рассказал, что Враг продолжает усиливать обстрелы Луганщины. Также авианалеты стали настолько массивными, что их совершают сразу 7 самолетов.

Чиновник объясняет интенсивный обстрел тем, что россияне ничего не могут сделать в наземных операциях. Следовательно, единственное, что им остается – "утюжить" и все ровнять с землей.

Эвакуация в Луганской области

На территории Луганской области продолжается эвакуация гражданского населения. При этом российские оккупанты постоянно срывают работу зеленых коридоров – обстреливают не только города и села, но и автобусы, которые перевозят мирных жителей.

Сейчас уже стало значительно труднее эвакуировать гражданских жителей региона. В частности, тяжелая ситуация из-за обстрелов в районе Попасной. Там российские войска "простреливают" уже абсолютно всю территорию.

Так, 30 апреля российские захватчики обстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями, которые везли людей, потеряли связь. По транспорту, который перевозил местных, били из гранатометов и стрелкового оружия.

Один из автобусов – волонтерский, по словам Гайдая, был расстрелян в Попасной. Он остался на месте происшествия. Другой автобус, школьный, продолжил движение, несмотря на опасную ситуацию.

Водителя волонтерского эвакуационного автобуса оккупанты взяли в плен. Его заставили работать на российскую пропаганду, утверждающую, что украинские власти вообще не занимаются эвакуацией мирного населения.

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