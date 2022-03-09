Какая ситуация на ЧАЭС

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что на ЧАЭС сейчас находится тот персонал, который российские оккупанты захватили 24 февраля.

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Котин отметил, что люди не хотят покидать ЧАЭС, ведь захватчик может довести ситуацию до беды.

Люди уже сами не хотят оттуда уходить, потому что понимают: если оставят рабочие места, то захватчики могут там все довести до беды. Поэтому они контролируют процесс,

– заявил глава "Энергоатома".

По словам Котина, персоналу привезли гуманитарную помощь и пригласили российских пропагандистов. Украинский персонал отказался от помощи.

"То есть они сохраняют дух патриотизма и ждут, когда наши Вооруженные Силы их освободят", – отметил чиновник.

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Ситуация в ЗАЭС

Российские оккупанты также захватили Запорожскую АЭС. Котин заявил, что на ЗАЭС налажена смена персонала.

Впрочем, он сказал, что персонал работает "в очень плохих психологических условиях".

На станции находятся около трехсот военных русской федерации в масках. Непосредственно на площадке ЗАЭС между первым блоком и спецкорпусом – около 50 единиц тяжелой военной техники, куда никого не пускают,

– заявил Котин.

Глава "Энергоатома" добавил, что менеджмент работает под дулами автоматов.

"Все вопросы, даже технические, они должны согласовываться с военным командиром российской федерации. Он сейчас там "главный атомщик", говорящий "да" или "нет".

Это очень угрожающая ситуация, в частности, для психологического состояния персонала. Этот персонал находится на блочных щитах управления, он непосредственно управляет реакторами. Работникам нужно быть сосредоточенными на работе, а не на людях с находящимися рядом автоматами", – резюмировал Котин.

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