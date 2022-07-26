Так произошло и с 14-летней Настей Алексиковой. Об эвакуации из Северодонецка во Львов девочка рассказала в рамках проекта СВОИ для 24 канала.

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Вместе с родителями Настя долгое время находилась в Северодонецке. Эвакуироваться они наотрез отказывались. Однако в конце марта произошла трагедия – родители девочки ушли в магазин. Впоследствии оказалось, что туда прилетела вражеская ракета.

Мама пробыла в больнице 2 недели. Я все это время жила у соседки. В больнице не было света, воды и всех пациентов выписывали. В это время начали говорить о том, чтобы мы выезжали из города. Пока с нами был папа, мы не хотели уезжать. Но после этой ситуации решили покидать Северодонецк. Сомнений не было. Пошли с мамой на автобус, чтобы добраться до Днепра,

– вспомнила девочка.

Сначала Настя с мамой добрались до Днепра, на вокзале сидели где-то час.

"Я сильно заплакала, потому что испугалась. Мне было страшно, что я не смогу уехать, охватило чувство ужаса. У меня была сильная тревога на душе. В Днепре мы могли бы сидеть и дольше, но сказали, что мама тяжело ранена. Нас пустили в поезд. без очереди и мы поехали во Львов", – отметила она.

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После всего пережитого ужаса Настя и ее мама смогли найти убежище в относительно безопасном регионе.

"Поразило, что все мне здесь говорили, что рады меня видеть, то есть совершенно незнакомого им человека. Всюду приглашали и были готовы отдать все, что имеют. Почувствовала чрезвычайную заботу и поддержку", – вспомнила девочка.

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