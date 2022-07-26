Так сталося і з 14-річною Настею Алєксіковою. Про евакуацію із Сєвєродонецька до Львова дівчинка розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.

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Разом з батьками Настя тривалий час перебувала у Сєвєродонецьку. Евакуйовуватися вони навідріз відмовлялися. Однак наприкінці березня сталася трагедія – батьки дівчинки пішли в магазин. Згодом виявилося, що саме туди прилетіла ворожа ракета.

Мама пробула в лікарні 2 тижні. Я весь цей час жила в сусідки. У лікарні не було світла, води і всіх пацієнтів виписували. Саме тоді почали говорити про те, щоб ми виїжджали з міста. Поки з нами був тато, ми не хотіли виїжджати. Та після цієї ситуації вирішили покидати Сєвєродонецьк. Сумнівів не було. Пішли з мамою на автобус, щоб дістатися до Дніпра,

– пригадала дівчинка.

Спершу Настя з мамою дістались Дніпра, на вокзалі сиділи десь годину.

"Я сильно заплакала, бо злякалась. Мені було страшно, що я не зможу виїхати, охопило відчуття жаху. У мене була сильна тривога на душі. У Дніпрі ми могли б сидіти і довше, але сказали, що мама важкопоранена. Нас пустили в потяг без черги й ми поїхали до Львова", – зауважила вона.

Нове життя у Львові

Після всього пережитого жахіття Настя та її мама таки змогли знайти прихисток у відносно безпечнішому регіоні.

"Вразило, що всі мені тут казали, що раді мене бачити, тобто геть незнайому їм людину. Всюди запрошували і були готові віддати все, що мають. Відчула надзвичайну турботу і підтримку", – пригадала дівчинка.

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