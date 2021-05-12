После обысков в доме пророссийского нардепа Виктора Медведчука, эвакуатор хотел забрать его автомобиль. Однако неизвестные мужчины в черном помешали этому.

Что происходило у дома политика

Вечером 11 мая к дому Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном. Они препятствовали эвакуатору забрать машину депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Интересно Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая – однако "не смогли", – СМИ

Мужчины говорили, что отгонят автомобиль с дороги. На вопрос о том, являются ли они охраной Медведчука, неизвестные ответили отрицательно. Они уверяли, что якобы являются соседями нардепа.

Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить,

– сказал один из мужчин.

После этого мужчины остались дежурить под домом.

"Соседи" помешали эвакуации автомобиля Медведчука: видео

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

Коротко об обысках у Медведчука