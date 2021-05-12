Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука: видео
После обысков в доме пророссийского нардепа Виктора Медведчука, эвакуатор хотел забрать его автомобиль. Однако неизвестные мужчины в черном помешали этому.
Источник:Hromadske
Что происходило у дома политика
Вечером 11 мая к дому Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном. Они препятствовали эвакуатору забрать машину депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Интересно Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая – однако "не смогли", – СМИ
Мужчины говорили, что отгонят автомобиль с дороги. На вопрос о том, являются ли они охраной Медведчука, неизвестные ответили отрицательно. Они уверяли, что якобы являются соседями нардепа.
Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить,
– сказал один из мужчин.
После этого мужчины остались дежурить под домом.
"Соседи" помешали эвакуации автомобиля Медведчука: видео
Коротко об обысках у Медведчука
- 11 мая правоохранители пришли с обысками к дому кума президента России.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения по двум статьям – государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Однако подозрения политикам отправили по адресу места жительства и работы, потому что найти их не смогли. В то же время, сам Медведчук заявил, что находится в Украине и прятаться, мол, не планирует. Козак, по данным СБУ, находится на территории России.
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