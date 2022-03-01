Также это распространяется на детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Об этом 28 февраля сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Заметьте Западную границу за сутки пересекли 110 тысяч человек, из которых 90 тысяч – украинцы

Необходимые документы, подтверждающие инвалидность

Следует заметить, что в пунктах пропуска для автомобильного сообщения приоритет этим лицам предоставляется, если они пересекают границу пешком или легковым автомобилем. В транспорте также должны быть только лица, сопровождающие детей с инвалидностью, или только люди с инвалидностью.

Люди с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью не должны стоять в очередях в пунктах пропуска, это физически для них невозможно. При этом вместе с ними, безусловно, в приоритетном порядке могут следовать сопровождающие их лица,

– сказала должностница.