Також це поширюється на дітей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують. Про це 28 лютого повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Зауважте Західний кордон за добу перетнули 110 тисяч людей, з яких 90 тисяч – українці

Необхідні документи, які підтверджують інвалідність

Слід зауважити, що в пунктах пропуску для автомобільного сполучення пріоритет цим особам надається, якщо вони перетинають кордон пішки або легковим автомобілем. У транспорті також мають бути лише особи, які супроводжують дітей із інвалідністю, або ж тільки люди з інвалідністю.

Люди з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю не мусять стояти в чергах на пунктах пропуску, це фізично для них неможливо. При цьому разом із ними, безумовно, у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, що їх супроводжують,

– сказала посадовиця.

Для позачергового перетину необхідно мати лише документи, які підтверджують наявність інвалідності. Вони зазначенні в статті 4 закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".