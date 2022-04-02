В частности, речь идет о фосфорных снарядах, которые Россия применила на Луганщине. 13 марта враг использовал запрещенное оружие в Попасной. Второй обстрел Луганщины фосфорными снарядами был 24 марта.

Важно Что такое фосфорные бомбы и можно ли от них спастись

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, когда фосфорные снаряды разорвались в Лисичанске, то смотревшие на это люди чуть не ослепли.

Эта субстанция, как бенгальский огонь, если его поджечь, он очень ярко пылает. Бенгальский огонь прожигает пол. А здесь две страшные вещи: прожигается все до костей, если это человек. И прожигаются стены, крыши полностью. Второе — в результате горения химический состав дыма поражает легкие и наносит химические ожоги,

– объяснил Гайдай.

Это будет проблемная экологическая территория

Глава Луганской ОВА рассказал, что из-за того, что из шахт не откачивается вода, Луганщина станет проблемной территорией с точки зрения экологии.

Он отметил, что россияне закрыли шахты еще около полугода назад на подконтрольной им территории.

Там вода не выкачивалась, но вся вода оттуда стекает к нам. Наши шахты сейчас не работают, в Золотом откачивали воду и все,

– сказал Гайдай.

Он объяснил, если полностью остановить откачку воды, то все шахты будут затоплены. А вся вода, которая там – ядовитая из-за химикатов – пойдет в грунтовые воды.

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