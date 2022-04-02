Зокрема мова йде про фосфорні снаряди, які Росія застосувала на Луганщині. 13 березня ворог використав заборонену зброю в Попасній. Другий обстріл Луганщини фосфорними снаряди був 24 березня.

Важливо Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, коли фосфорні снаряди розірвалися в Лисичанську, то люди, які дивилися на це, ледь не осліпли.

Ця субстанція, як бенгальський вогник, — якщо його підпалити, він дуже яскраво палає. Бенгальський вогник пропалює підлогу. А тут дві страшні речі: пропалюється все до кісток, якщо це людина. І пропалюються стіни, дахи повністю. Друге — внаслідок горіння хімічний склад диму вражає легені та завдає хімічних опіків,

– пояснив Гайдай.

Це буде проблемна екологічна територія

Голова Луганської ОВА розповів, що через те, що з шахт не відкачується вода, Луганщина стане проблемною територією з точки зору екології.

Він зазначив, що росіяни позакривали шахти ще близько пів року тому на підконтрольній їм території.

Там вода не викачувалася, але всі води звідти стікають до нас. Наші шахти зараз не працюють, у Золотому відкачували воду і все,

– сказав Гайдая.

Він пояснив, якщо повністю зупинити відкачування води, то всі шахти будуть затоплені. А всі води, які там є – отруйні через хімікати – підуть у ґрунтові води.

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