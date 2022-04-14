Секретарь СНБО Данилов заявил, что защитники Мариуполя – живые герои. Они держат удар почти 50 дней.
Заметьте С каждым днем бойцов "Азова" становится все меньше, но они снова и снова идут уничтожать оккупантов
Те люди, которые там защищают город, – это уже живые герои. В течение почти 50 дней они, стиснув зубы, выдерживают удар группировки в 10 – 12 тысяч человек, которые не идут по другим направлениям. Да, сложно, тяжело,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что не может разглашать подробности. Однако он рассказал, что вся возможная и невозможная помощь этим героям периодически происходит. Это – очень сложно, это невероятные усилия.
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