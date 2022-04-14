Секретар РНБО Данілов заявив, що захисники Маріуполя – живі герої. Вони тримають удар упродовж майже 50 днів.

Зауважте З кожним днем бійців "Азову" стає все менше, але вони знову і знову йдуть нищити окупантів

Ті люди, які там захищають місто – це вже живі герої. Протягом майже 50 днів вони, зціпивши зуби, витримують удар угруповання в 10 – 12 тисяч людей, які не йдуть на інших напрямках. Так, складно, важко,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що не може розголошувати подробиці. Однак він розповів: вся можлива та неможлива допомога цим героям періодично відбувається. Це – дуже складно, це неймовірні зусилля.

Важливо – Нові колосальні втрати ворога станом на 14 квітня: дивіться відео