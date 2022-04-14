"Азов" нищить окупантів попри пекло в Маріуполі

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар. За його словами, українські захисники стоять до останнього в боях за Маріуполь.

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Заступник командира "Азову" зазначив, що попри те пекло, в якому опинилися українські бійці, вони все одно нищать російських окупантів.

З кожним днем боїв оборонців міста стає менше. Але вони вгризаються у бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову й знову підіймаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта. Нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини,

– сказав капітан Паламар.

Він також розповів, що "Азов" щогодини знищує до 2 окупантів у Маріуполі. Водночас кожні 3 години бійцям полку вдається знищити російську техніку.

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