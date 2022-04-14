Бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

До теми У Маріуполі загинули десятки тисяч цивільних, багато зникли безвісти, – Зеленський

Досягнення "Азову" у Маріуполі

знищено 46 танків, а підбиті – 27,

пошкоджені та знищені 60 БМП та БМД,

30 БТРів,

а також "Тайфуни", "Рисі", "Тигри",

знищені вантажні та легкові автомобілі,

безпілотники та літаки.

Це означає, що кожні 3 години підбиваємо ворожу техніку, а кожної години знищуємо до 2 окупантів. Чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі запеклі бої?

– наголосив воїн.

Він зазначив, що окупантів військові знищують у повному оточенні та без належної підтримки. Наших захисників стає все менше, однак вони не здаються.

До теми дивіться відео про ситуацію на фронті станом на 18:00 14 квітня: