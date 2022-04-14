Окрім цього, багато людей зникли безвісти. Наразі ніхто не знає, що трапилось з цими людьми. Багатьом з них підмінили документи.

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Багатьох людей вивезли вглиб Росії або в інші міста.

Також важко сказати скільки точно маріупольців померли внаслідок російської окупації.

Коментар Зеленського американським журналістам

У нас також є інформація про те, що поряд із цими десятками тисяч загиблих багато хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм підмінили документи. Їм дали російські паспорти та відвезли вглиб Росії – кого до таборів, кого до інших міст. Ніхто не знає, що відбувається із цими людьми. Ніхто не знає скільки вбитих,

– повідомив глава держави.

Також він наголосив, що Україні потрібно більше зброї, щоб краще відбивати напад Росії. І ключове слово – вже.

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